Нефть в Токио поднялась в цене до максимума с августа 2008 года

Цена на нефть в Японии в среду выросла до максимума с августа 2008 года на фоне военной операции на Украине и санкций в отношении РФ, которые в том числе затрагивают поставки энергоресурсов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

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Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 80 тыс. иен ($690 по текущему курсу). В ночь со вторника на среду этот показатель в отдельные моменты торгов достигал 88 тыс. иен (759 долларов).

Американский президент Джо Байден подписал во вторник указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Великобритания также заявила, что откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года.