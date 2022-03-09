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1 час назад

Нефть в Токио поднялась в цене до максимума с августа 2008 года

ТАССТАССиещё 2

Цена на нефть в Японии в среду выросла до максимума с августа 2008 года на фоне военной операции на Украине и санкций в отношении РФ, которые в том числе затрагивают поставки энергоресурсов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Нефть в Токио поднялась в цене до максимума с августа 2008 года
Фото: ТАССТАСС

Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 80 тыс. иен ($690 по текущему курсу). В ночь со вторника на среду этот показатель в отдельные моменты торгов достигал 88 тыс. иен (759 долларов).

Американский президент Джо Байден подписал во вторник указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Великобритания также заявила, что откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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