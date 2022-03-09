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32 минуты назад

Рекорд с 2008 года: Цена на нефть в Токио взлетела

Елена Прошина

В Японии нефть подорожала до максимума с 2008 года, сообщает ТАСС.

Рекорд с 2008 года: Цена на нефть в Токио взлетела
Фото: ТАССТАСС

Так, один килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти торгуется по цене выше 80 тысяч иен, ($690).

В ночь на 9 марта стоимость в моменте поднималась до 88 тысяч иен ($759). Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины и, как следствие, – введенных против России ограничительных мер, в том числе – на энергоносители.

В ОПЕК назвали нездоровыми текущие цены на нефть

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта российских нефти и газа, а также наложил санкции на инвестиции на энергетический сектор России. Британия также заявила, что к концу 2022 года откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее Япония ввела запрета на экспорт в РФ нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД заявили, что ограничительная мера входит в новый пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ, это является следствием заявлений политиков Европы.

Экономика,Александр Новак,Джозеф Байден,ОПЕК,
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