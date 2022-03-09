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1 час назад

Назван новый двигатель российской экономики в условиях санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов назвал туризм новым двигателем российской экономики в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Назван новый двигатель экономики РФ в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам депутата, в сложившейся ситуации индустрия туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики и привести к дополнительному созданию рабочих мест.

«Будем продолжать развивать внутренний туризм, открывать новые интересные направления в России», — заявил он и добавил, что в текущих условиях необходимо создавать на внутреннем рынке туристический продукт мирового уровня.

При этом Кривоносов отметил, что у страны большой туристический потенциал, как для длительных, так и для коротких поездок. Парламентарий заверил, что со стороны властей будут приложены все усилия для импортозамещения в данной сфере.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 15 марта, продажи продлятся до 1 мая. Отмечается, что условия программы остаются прежними — в акции участвуют все регионы России.

Экономика,Зарина Догузова,Сергей Кривоносов,Ростуризм,Госдума,
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