Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский заявил, что «российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков», передает РИА «Новости».
«Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется», – сказал дипломат.
По его словам, российская сторона «уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности».
«В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами – ключевые элементы российской экономической политики», – подчеркнул Биричевский.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой.