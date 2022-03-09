Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине

Ситуация вокруг Украины может спровоцировать мировой продовольственный кризис в нынешнем году, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди. По его словам, подобные ситуации могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корма для скота.

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«В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины», — сказал Денорманди.

По данным издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.