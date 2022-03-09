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1 час назад

Европа представила план по отказу от российских газа и нефти

Lenta.ruLenta.ru

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован «задолго до 2030 года».

Европа представила план по отказу от российских газа и нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представленный план под названием REPower EU предусматривает диверсификацию поставок газа через увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также наращивания объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Также ЕК указывает на необходимость резкого сокращения использования ископаемого топлива за счет повышения энергоэффективности, расширения использования возобновляемых источников энергии и электрификации, а также устранения узких мест в инфраструктуре. Все эти поможет странам ЕС снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов (около 100 миллиарда кубометров) до конца 2022 года.

ЕК также намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа в ЕС заполнялись не менее чем на 90 процентов их вместимости к 1 октября каждого года. В прошлом году 45 процентов импорта газа в ЕС пришлось на Россию. Что касается импорта нефти, то доля России на рынке ЕС была 27 процентов, а угля — 46 процентов.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Европейскому союзу план по снижению зависимости от российского газа. Например, МЭА предлагает Европе переориентироваться на другие государства, в частности Азербайджан и Норвегию, что должно обеспечить около 30 миллиардов кубометров.

Экономика,Международное энергетическое агентство,Еврокомиссия,ЕС,
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