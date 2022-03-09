Страны Балтии решили отказаться от российской электроэнергии

Латвия, Литва и Эстония решили отключиться от российской электросети и синхронизироваться с европейской до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал латвийского радио и телевидения LSM.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с европейской электросетью. До 2025 года три страны должны были выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме Европы. Таким соглашением предусматривалась «энергонезависимость» этих стран от российской стороны.

«Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации стран Балтии с европейской сетью ранее 2025 года, заявила парламентский секретарь министерства экономики Илзе Индриксоне на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям», – указано в сообщении.

Для ускорения решения об отключении от российского электроснабжения министр экономики Латвии обратился за поддержкой к Евросоюзу.

Парламентский секретарь латвийского Минэкономики отметил, что преждевременное отключение потребует дополнительных средств, однако даже сейчас такая мера обеспечит более высокую безопасность электроснабжения.