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19 минут назад

Украина попросила другие страны не принимать карты «Мир»

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Национальный банк Украины обратился к центральным банкам государств, принимающих карты российской платежной системы «Мир», с просьбой не обслуживать их. Об этом регулятор заявил на своем официальном сайте.

Украина попросила другие страны не принимать карты «Мир»
Фото: ТАССТАСС

На данный момент карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Украина направила обращения всем этим странам. Белоруссия, Южная Осетия и Абхазия, где тоже проводят операции с российской платежной системой, в заявлении упомянуты не были.

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В требования Украины входит отказ от обслуживания карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах и от их использования в сфере электронной коммерции и в p2p-переводах (переводы между физлицами). «Национальный банк стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора», — подчеркнул глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

В марте две крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. С 10 марта карты этих систем, выпущенные в России, нельзя использовать за границей, однако они продолжат функционировать на территории страны до истечения срока действия. Кроме того, выпущенные за границей карты Visa и Mastercard не будут работать на территории России. Позже Visa продлила сроки приема клиринговых транзакций от россиян до 11 марта.

Экономика,Кирилл Шевченко,Visa,
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