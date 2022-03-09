«Как мы ранее отмечали, для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объёмы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», — говорится в сообщении компании.