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1 час назад

Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей

Lenta.ruLenta.ru

Страны Европейского союза (ЕС) ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, сообщает Reuters.

Евросоюз ввел санкции против 14 российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России. Речь в том числе идет о сельскохозяйственной, фармацевтической, металлургической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Списки фигурантов черного списка ЕС пока не опубликованы. Кроме того, объединение применит ограничительные меры к банковскому сектору Белоруссии.

В общей сложности персональные санкции затрагивают 862 физических лица и 53 организации. Им запрещены поездки в ЕС, а их активы на территории стран Евросоюза замораживаются.

Экономика,ЕС,
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