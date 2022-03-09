Евросоюз ввел санкции против 14 российских бизнесменов

Страны Европейского союза (ЕС) ввели санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, сообщает Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Агентство отмечает, что бизнесмены, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к ключевым секторам экономики России. Речь в том числе идет о сельскохозяйственной, фармацевтической, металлургической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Списки фигурантов черного списка ЕС пока не опубликованы. Кроме того, объединение применит ограничительные меры к банковскому сектору Белоруссии.