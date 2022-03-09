Европа перешла к отбору прошлогодних запасов газа

Европа уже приступила к отбору из подземных хранилищ остатков газа предыдущих лет. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании «Газпром».
Как отмечается, в общей сложности из хранилищ отобрано 49,5 миллиарда кубометров газа – это 105,3% от закачанного летом объема. Согласно данным «Газпрома», суммарный остаток газа в европейских ПХГ оценивается в 27%, хранилища Германии опустели уже на 74,4%,Франции – на 80,3%.
«Газпром» прогнозирует, что сезон отбора газа их хранилищ Европы продлится до середины апреля. В российской компании считают, что цены изменятся в связи с тем, что перед Европой стоит серьезный вызов во восполнению летом запасов газа в подземных хранилищах.
«Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», — говорится в сообщении.
«Газпром» отметил, что спрос на растущем азиатском рынке также сильно влияет на суммарный объем доступного на европейском рынке газа.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован «задолго до 2030 года». Так, предусматривается диверсификация поставок газа через увеличение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также наращивание объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.