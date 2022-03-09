Европа перешла к отбору прошлогодних запасов газа

Европа уже приступила к отбору из подземных хранилищ остатков газа предыдущих лет. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании «Газпром».

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Как отмечается, в общей сложности из хранилищ отобрано 49,5 миллиарда кубометров газа – это 105,3% от закачанного летом объема. Согласно данным «Газпрома», суммарный остаток газа в европейских ПХГ оценивается в 27%, хранилища Германии опустели уже на 74,4%,Франции – на 80,3%.

«Газпром» прогнозирует, что сезон отбора газа их хранилищ Европы продлится до середины апреля. В российской компании считают, что цены изменятся в связи с тем, что перед Европой стоит серьезный вызов во восполнению летом запасов газа в подземных хранилищах.

«Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке», — говорится в сообщении.

«Газпром» отметил, что спрос на растущем азиатском рынке также сильно влияет на суммарный объем доступного на европейском рынке газа.