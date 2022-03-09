ЕС согласовал отключение от SWIFT трех белорусских банков

Страны ЕС согласовали введение финансовых санкций против Белоруссии, которые включают отключение от SWIFT трех крупных банков страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«Мы приветствуем сегодняшнее соглашение стран-членов ЕС принять новые целевые санкции в ответ на участие Белоруссии в агрессии (имеется в виду военная спецоперация России на Украине)», — говорится в документе.
Меры, согласованные ЕС против Белоруссии, включают в себя отключение от SWIFT трех банков страны: Белагропромбанка, «Дабрабыта» и Банка развития республики. Также в пакет санкций вошли запрет на транзакции с Центробанком Белоруссии, финансирование торговли и инвестиций в стране, предоставление республике банкнот евро, размещение депозитов свыше 100 тысяч евро от граждан или резидентов государства и ограничения для них на операции с номинированными в евро ценными бумагами.
Ограничения вступят в силу вечером 9 марта после публикации в Официальном журнале Евросоюза.