Назван способ помочь российскому бизнесу

У нас избыточное давление со стороны контролирующих органов. По моему мнению, проверяющий должен подсказывать, помогать предпринимателям, а в нашем случае он приходит и сразу накладывает штрафы, причём огромные штрафы, убийственные для малого бизнеса. Я бы сделал мораторий бессрочным. Ликвидировал бы все контрольные органы, заменил их современной системой страхования рисков, чтобы предприниматели в нашей стране развивались, — сказал Ковалёв.