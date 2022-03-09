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17 минут назад

Назван способ помочь российскому бизнесу

News.ruNews.ru

Для помощи российскому бизнесу следует избавить его от давления проверяющих органов, сообщил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв «Радио 1». Так он прокомментировал продление моратория на плановые проверки малого бизнеса до конца года.

Назван способ помочь российскому бизнесу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

У нас избыточное давление со стороны контролирующих органов. По моему мнению, проверяющий должен подсказывать, помогать предпринимателям, а в нашем случае он приходит и сразу накладывает штрафы, причём огромные штрафы, убийственные для малого бизнеса. Я бы сделал мораторий бессрочным. Ликвидировал бы все контрольные органы, заменил их современной системой страхования рисков, чтобы предприниматели в нашей стране развивались, — сказал Ковалёв.

Он добавил, что России нужны серьёзные экономические реформы в это время, которое стало самым тяжёлым для бизнеса за 30 лет.

Ковалёв предложил резко снизить налог, датировать ставки по кредитам, убрать давление административных органов и гарантировать право собственности. Кроме того, он считает нужным выпустить предпринимателей из тюрем и дать им возможность работать.

Ранее правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Он коснётся примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса, готовится соответствующее постановление правительства.

Экономика,Андрей Ковалев,Правительство РФ,
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