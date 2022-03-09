Страны ЕС разошлись во мнениях о сроках отказа от нефти из РФ

Несколько стран Евросоюза попросят руководство ЕС запретить импорт нефти из России на неформальном саммите в Париже 10-11 марта, сообщает ТАСС.

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О возможности дискуссии на тему отказа от российской нефти по примеру США заявил высокопоставленный представитель Евросоюза на брифинге в Брюсселе.

«Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это. Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему», - сказал он.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Евросоюза сообщило, что в ЕС не могут выбрать дату отказа от газа, нефти и угля из РФ между 2027 и 2030 годом. При этом часть стран действительно заявляют о готовности отказаться от российских энергоносителей уже сейчас.

«Некоторые просят в 2030 году, некоторые - в 2027-м, некоторые говорят, что сейчас, - цитирует ТАСС представителя ЕС.

В проекте заявления для саммита глав стран Евросоюза в Париже говорится, что Евросоюз согласится постепенно сокращать зависимость от газа, нефти и угля из России, но конкретная дата отказа не указана.