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1 час назад

Всемирный экономический форум заморозил отношения с россиянами

Вероника Полынина

Всемирный экономический форум (ВЭФ) прекратил взаимодействие с россиянами из санкционных списков и заморозил все отношения с российскими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВЭФ.

Всемирный экономический форум заморозил отношения с россиянами
Фото: ReutersReuters

«Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», - заявила представитель организации Аманда Руссо.

Очередная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация. На ежегодные встречи ВЭФ в Давосе приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.

Фонд финансирует его 1000 компаний-членов, как правило, это транснациональные компании с оборотом более пяти миллиардов долларов. Они входят в число ведущих компаний в своей отрасли или стране и играют ведущую роль в формировании будущего своей отрасли и региона.

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