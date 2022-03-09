Всемирный экономический форум заморозил отношения с россиянами

Всемирный экономический форум (ВЭФ) прекратил взаимодействие с россиянами из санкционных списков и заморозил все отношения с российскими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВЭФ.
«Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», - заявила представитель организации Аманда Руссо.
Очередная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация. На ежегодные встречи ВЭФ в Давосе приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.
Фонд финансирует его 1000 компаний-членов, как правило, это транснациональные компании с оборотом более пяти миллиардов долларов. Они входят в число ведущих компаний в своей отрасли или стране и играют ведущую роль в формировании будущего своей отрасли и региона.