Всемирный экономический форум заморозил отношения с россиянами

Всемирный экономический форум (ВЭФ) прекратил взаимодействие с россиянами из санкционных списков и заморозил все отношения с российскими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВЭФ.

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«Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», - заявила представитель организации Аманда Руссо.

Очередная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация. На ежегодные встречи ВЭФ в Давосе приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.