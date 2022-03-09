Венгрия выразила позицию по антироссийским санкциям

Он рассказал, что отчетливо выразил позицию страны об отказе от запрета импорта энергоресурсов коллегам из Евросоюза. «Я дал понять, что мы не можем следовать примеру Соединенных Штатов. Они вчера ввели санкции на эту продукцию, это будет непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении нас к [антироссийским] санкциям не может быть и речи. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», — резюмировал политик.