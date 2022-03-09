США пообещали России меры в случае национализации компаний

США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов иностранных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
«Если будут такие действия [со стороны РФ], уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», - сказала Псаки на брифинге.
Ранее Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%.
Согласно предложению министерства, в компании может быть введена внешняя администрация, если в нарушение требований законодательства РФ управление деятельностью организации было фактически прекращено. Внешнее управление сроком от 3 до 6 месяцев смогут осуществлять ВЭБ.РФ, либо Агентство по страхованию вкладов, если речь идет о финансовой организации.
По окончании действия временной администрации пакет акций новой организации будет продаваться на торгах.
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Преимущественное право покупки получит покупатель с аналогичным видом бизнеса при условии сохранения не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности на территории РФ не менее 1 года.
В МЭР заявили, что правительство намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России.