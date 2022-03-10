Экономист предупредил о рисках для РФ в случае национализации

«Последствия могут быть серьёзными, правовые следующие: решения международных судов об аресте российского имущества — корабли, самолёты, недвижимость и прочие активы, которые находятся в собственности Российской Федерации. Национализация может принимать различные формы: экспроприация без компенсации, национализация с компенсацией, передача активов иностранных компаний российским партнёрам с какой-то компенсацией и ограничение в правах. Я бы не стал прогнозировать развитие ситуации до окончания переговоров между Россией и Украиной, потому что это может привести к послаблению напряжённости между Россией и недружественными странами. Потом уже нужно делать выводы о том, принимать такие решения или нет. Я надеюсь, что сторонам конфликта удастся договориться, и степень напряжённости снизится».