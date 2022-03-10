Экономист предупредил о рисках для РФ в случае национализации

Однако этого можно избежать в случае снижения напряжённости между Западом и Кремлём.
Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился экономист Владимир Трегубов. По его словам, национализация может быть проведена в разных формах: от полного изъятия имущества иностранных компаний без компенсации до передачи активов отечественным представителям. Такая процедура чревата рискованным развитием событий, отметил Трегубов.
«Последствия могут быть серьёзными, правовые следующие: решения международных судов об аресте российского имущества — корабли, самолёты, недвижимость и прочие активы, которые находятся в собственности Российской Федерации. Национализация может принимать различные формы: экспроприация без компенсации, национализация с компенсацией, передача активов иностранных компаний российским партнёрам с какой-то компенсацией и ограничение в правах. Я бы не стал прогнозировать развитие ситуации до окончания переговоров между Россией и Украиной, потому что это может привести к послаблению напряжённости между Россией и недружественными странами. Потом уже нужно делать выводы о том, принимать такие решения или нет. Я надеюсь, что сторонам конфликта удастся договориться, и степень напряжённости снизится».
Ранее в «Единой России» предложили национализировать бизнес ушедших из РФ компаний. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал решение некоторых западных корпораций уйти с рынка нашей страны предумышленным банкротством.
С подобным предложением также выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что национализация таких предприятий нужна, чтобы избежать сокращения рабочих мест.
В США уже пообещали ответить на возможную национализацию американских компаний в РФ.
«Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.