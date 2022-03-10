Минпромторг предложил санкции против "недружественных стран"

"Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза", - отмечает министерство.