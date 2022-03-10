В России предложили приостановить сборы по системе «Платон»

Правительство России может на полгода отказаться от сбора платежей с дальнобойщиков, который осуществляются по системе «Платон». Об этом пишут «Ведомости».

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Такую меру поддержки предложили в ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» и она включена в одну из последних версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, отмечает издание.

Речь идет о приостановке сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам. Кроме того, в ассоциации предложили снизить цены на дизельное топливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утильсбора для грузовиков и уменьшить штрафы.

По данным источников газеты, соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.