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1 час назад

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

Лера Букина

Китай отказался поставлять комплектующие для самолетов авиакомпаний из России. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в кулуарах конференции MRO Russia & CIS, передает РИА Новости.

Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов
Фото: ТАССТАСС

«Будем искать через другие страны», — подчеркнул он.

Кудинов также отметил, что Турция и Индия — в числе таких кандидатов. Он также заявил, что каждая компания будет сама договариваться о закупках.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию России по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить новый пакет санкций. Многие государства Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Бразильский производитель самолетов перестал поставлять запчасти в Россию

Ранее сообщалось, что власти Великобритании принимают меры, запрещающие экспорт в Россию продукции и технологий авиационного и космического назначения.

Экономика,Владимир Путин,Росавиация,ЕС,
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