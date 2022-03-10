Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

Китай отказался поставлять комплектующие для самолетов авиакомпаний из России. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов в кулуарах конференции MRO Russia & CIS, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Будем искать через другие страны», — подчеркнул он.

Кудинов также отметил, что Турция и Индия — в числе таких кандидатов. Он также заявил, что каждая компания будет сама договариваться о закупках.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию России по демилитаризации Украины. В ответ страны Запада начали вводить новый пакет санкций. Многие государства Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.