Жителей Германии предупредили о подорожании газа на 26%

Немецкая компания Gasag предупредила о повышении цен на газ для клиентов с 1 мая. Рост стоимости для «средней берлинской квартиры» оценивается в 26%, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.
«В этом отопительном сезоне цены остаются стабильными. Тем не менее рост цен с начала зимы, когда пики цен значительно превышали 175 евро/МВтч в декабре 2021 года, вынуждает GASAG поднять цену на основное и резервное снабжение для существующих клиентов с 1 мая 2022 года. Начиная с мая, клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%» — сказано в заявлении.
В компании также подчеркнули, что военная эскалация повлекла за собой рост стоимости, в марте она достигла беспрецедентного уровня. Таблоид BILD сообщает, что меры коснутся почти 400 тысяч граждан.
В последние дни цена газа в Европе показывает значительную волатильность. Этому предшествовало подписание президентом РФ указа о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что уже 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.