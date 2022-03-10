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40 минут назад

Жителей Германии предупредили о подорожании газа на 26%

Лера Букина

Немецкая компания Gasag предупредила о повышении цен на газ для клиентов с 1 мая. Рост стоимости для «средней берлинской квартиры» оценивается в 26%, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Жителей Германии предупредили о подорожании газа на 26%
Фото: ТАССТАСС

«В этом отопительном сезоне цены остаются стабильными. Тем не менее рост цен с начала зимы, когда пики цен значительно превышали 175 евро/МВтч в декабре 2021 года, вынуждает GASAG поднять цену на основное и резервное снабжение для существующих клиентов с 1 мая 2022 года. Начиная с мая, клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%» — сказано в заявлении.

В компании также подчеркнули, что военная эскалация повлекла за собой рост стоимости, в марте она достигла беспрецедентного уровня. Таблоид BILD сообщает, что меры коснутся почти 400 тысяч граждан.

В последние дни цена газа в Европе показывает значительную волатильность. Этому предшествовало подписание президентом РФ указа о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Напомним, что уже 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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