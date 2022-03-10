В Минфине назвали условие обслуживания госдолга России в валюте

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства», – цитирует ТАСС Силуанова.