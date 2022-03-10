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43 минуты назад

В Минфине назвали условие обслуживания госдолга России в валюте

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Министерство финансов даст все необходимые поручения агентам при условии разморозки счетов Банка России и правительства, пока что все обязательства по обслуживанию внешнего долга будут производиться в рублях, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

В Минфине назвали условие обслуживания госдолга России в валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии «разморозки» валютных счетов ЦБ и правительства», – цитирует ТАСС Силуанова.

Он добавил, что Россия будет погашать внешние обязательства в рублях в случае отказа контрагентов разморозить счета ЦБ и правительства. По его словам, Россия намерена выполнить все обязательства перед инвесторами в любом случае.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Банк России,
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