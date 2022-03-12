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1 час назад

Fitch снизил рейтинги 20 российских регионов до отметки "C"

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о снижении рейтинга дефолта эмитента 20 российских регионов, в том числе - Москвы, сообщает РИА "Новости".

Fitch снизил рейтинги 20 российских регионов до отметки "C"
Фото: AP Photo/Henny Ray AbramsAP Photo/Henny Ray Abrams

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 20 российских местных и региональных органов власти к иностранной и местной валюте до "С", - указано в сообщении.

Кроме Москвы, рейтинг дефолта эмитента был понижен для Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Новосибирской области, Нижегородской области и ряда других регионов. Это уже повторное снижение рейтингов.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России. В сообщении сказано, что рейтинг "C" отражает мнение Fitch "о неизбежности суверенного дефолта" России. На прошлой неделе это агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта страны в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB".

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