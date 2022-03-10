Министр финансов Антон Силуанов заявил, что заморозка активов России за границей станет «дефолтом» Запада по обязательствам перед РФ. Его слова приводит «РБК».

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«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», — сказала Силуанов на встрече правительства с президентом Владимиром Путиным.

Министр финансов добавил, что западные страны «всеми способами» пытаются ограничить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. Однако эти меры, по словам Силуанова, наносят ущерб мировой торговле. По его словам, приоритетом властей в данной ситуации является стабилизация финансовой системы.