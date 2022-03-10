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2 часа назад

Силуанов заявил, что заморозка активов России за границей станет «дефолтом» Запада

Елена Прошина

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что заморозка активов России за границей станет «дефолтом» Запада по обязательствам перед РФ. Его слова приводит «РБК».

«Запад объявил дефолт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», — сказала Силуанов на встрече правительства с президентом Владимиром Путиным.

Министр финансов добавил, что западные страны «всеми способами» пытаются ограничить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. Однако эти меры, по словам Силуанова, наносят ущерб мировой торговле. По его словам, приоритетом властей в данной ситуации является стабилизация финансовой системы.

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Также Силуанов перечислил принимаемые сегодня для этого шаги: меры по предотвращению оттока капитала из страны и установление «специального порядка обслуживания внешних долгов».

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,ЕС,
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