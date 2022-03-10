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14 минут назад

Байден: рекордная за 40 лет инфляция связана с санкциями против РФ

Газета.RuГазета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию с Россией
Фото: ReutersReuters

«Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия (президента РФ) Путина», — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что издержки внутри страны связаны с санкциями против РФ, но отметил, что Россия платит цену выше.

Байден нашел виноватого в росте цен в США

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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