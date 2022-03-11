Эксперты ЦБ: экономика России вернется к росту в 2023 году

После того, как ВВП России снизится на 8% по результатам 2022 года, экономика страны вернется к росту в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные макроэкономического опроса Банка России, который проводился с 1 по 9 марта среди 18 экономистов из различных организаций.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

"В 2022 году вместо роста на 2,4% аналитики ожидают снижение ВВП на 8,0%. Прогноз на 2023 год снижен на 1,1 п. п., до 1,0%, на 2024 год - на 0,5 п. п., до 1,5%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП снижена на 1,0 п. п., до 1,0%", - следует из опроса. В опросе за текущий месяц прогноз по инфляции в России на 2022 год повышен до 20%, на 2023 год до 8%, а на 2024 год до 4,8%.

При этом прогноз средней ключевой ставки ЦБ РФ за 2022 год вырос до 18,9% годовых, за 2024 год до 7,8%. Оценка нейтральной ключевой ставки - до 7,0% годовых. В нынешнем году аналитики ожидают курс в среднем за год на уровне 110 рублей за доллар США, в 2023 году - 118,4 рубля и 120 рублей в 2024 году. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин считает, что существенный пересмотр консенсус-оценок отражает радикальное изменение экономических условий, которое произошло в течение последних недель.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций.