ЦБ ввел временный порядок операций с валютой. Что нужно знать

ЦБ ввел временный порядок операций граждан с наличностью в валюте. Клиент может снять до $10 тыс. в иностранной валюте. Остальную сумму — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. «Газета.Ru» разбиралась, как это отразится на россиянах.

Фото: Reuters Reuters

Особый порядок операций с наличными действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года, следует из пресс-релиза Банка России, опубликованного на его сайте.

Видео дня

"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте. Остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - отмечается в сообщении.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Как пояснил регулятор, рыночный курс будет определяться на основе данных о средневзвешенном курсе валют, в которых клиент снимает деньги. Рассчитывается он по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

По данным ЦБ, в российских банках 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Это означает, что большинство россиян смогут полностью получить свои деньги в наличной валюте без всяких ограничений, резюмировал регулятор.

В Банке России отметили, что россияне смогут продолжать хранить деньги на валютных депозитах. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Можно будет открыть и новый валютный вклад, отметили в ЦБ. Однако снять с него деньги, пока действует временный порядок, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Кроме того, в течение срока действия особого порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

"Это неприятная новость для состоятельных россиян"

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", на 1 февраля 2022 года валютные остатки граждан составили 7,05 трлн в рублевом эквиваленте или $91 млрд (при курсе ЦБ на эту дату - 77,47 рубля за 1 доллар).

"При этом значительная часть данных средств была снята физлицами в 20-х числах февраля и в начале марта", - уточнил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

По мнению аналитиков, большинство россиян нововведение не затронет.

"Новая мера от ЦБ - неприятная новость только для держателей крупных вкладов в валюте (на сумму более $10 тыс.). Для состоятельных россиян - топ-менеджеров, например. Большинство граждан изменений не почувствуют", - отметил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

С ним согласен главный инвестиционный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.

"Держать средства в валюте на вкладах было невыгодно из-за очень низких ставок. В результате большинство граждан предпочитало хранить средства на вкладах в рублях", - пояснил он.

Суверов уточнил, что в основном граждане снимают валюту как средство сбережения или на турпоездки. Зварич согласен, что в основном валюта снималась в рамках зарубежного туризма.

"В основном снималась небольшая сумма для того, чтобы были деньги на мелкие расходы в местах, где не удастся расплатиться с помощью банковской карты", - пояснил он.

Но сейчас возможностей поехать за границу не так много, добавил Суверов.

"Многие постараются снять максимальную сумму в наличных долларах. Наличная валюта с высокой вероятностью будет использоваться при расчетах между гражданами и в малом бизнесе, а также как средство сбережения", - указал Путиловский.

"У банков есть запас наличных"

По словам Суверова, банки смогут выдавать суммы до $10 тыс. по первому запросу клиентов. Эксперт отметил, что пока у российских кредитных организаций есть запас наличной валюты. По словам Путиловского, не исключены задержки, связанные с логистикой и процедурой выдачи.

"Банк обладает необходимым запасом ликвидности для удовлетворения спроса на наличную валюту со стороны клиентов. Все выдачи будут осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми положениями", - рассказали в пресс-службе банка "Хоум кредит".

В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития рекомендовали заказывать крупные суммы наличной валюты заранее. В кредитной организации отметили, что такое правило действовало и раньше.

"Всего вклады на сумму более $10 тыс. составляют около 14% от всех депозитов в долларах США", - указали в банке.

Курс на дедолларизацию

По словам Суверова, временный порядок связан с дефицитом наличных в стране на фоне антироссийских санкций ЕС и США из-за операции на Украине.

"Также мера направлена на устранение спекулятивных настроений на валютном рынке", - указал Суверов.

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин считает, что временный порядок должен устранить тенденцию к долларизации.

"Вероятно, давление на российскую валюту сохранится. В текущих условиях, кардинально отличающихся от рыночных в классическом понимании этого термина, затруднительно экономическими прогнозными моделями определить даже диапазон, в котором курс рубля может стабилизироваться", - отметил Шульгин.

По словам Суверова, как только ситуация стабилизируется, ЦБ отменит временный порядок.