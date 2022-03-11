Подсчитана сумма для поддержки экономики России

«Согласно более свежей редакции [плана проекта кабмина] от 9 марта, общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 триллиона рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана», — сообщает издание.

Больше всего дополнительных расходов будет выделено на социальную поддержку населения России, включая стимулирование рынка труда. Речь идет о сумме в 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). Сюда включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям. Авиаперевозчикам просубсидируют кредитование, лизинговые платежи, а также текущую деятельность на 25 миллиардов.