Подсчитана сумма для поддержки экономики России

Общая стоимость первоочередных антикризисных мер по поддержке экономики России для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, пишет газета «Известия».
Большая часть из этой суммы пойдет на стимулирование занятости, транспорт и строительство.
«Согласно более свежей редакции [плана проекта кабмина] от 9 марта, общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 триллиона рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана», — сообщает издание.
Больше всего дополнительных расходов будет выделено на социальную поддержку населения России, включая стимулирование рынка труда. Речь идет о сумме в 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). Сюда включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям. Авиаперевозчикам просубсидируют кредитование, лизинговые платежи, а также текущую деятельность на 25 миллиардов.
Строительной отрасли России и ЖКХ выделят 99,8 миллиарда рублей, системообразующие предприятия получат 84,8 миллиарда рублей, агропромышленный комплекс 42 миллиарда рублей.