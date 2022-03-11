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1 час назад

Reuters: Байден предложит закончить «нормальную торговлю» с РФ

News.ruNews.ruиещё 2

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 марта, предложит закончить «нормальные торговые отношения» с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Байден предложит закончить «нормальную торговлю» с РФ
Фото: EPAEPA

До этого главы профильных комитетов обеих палат Конгресса США сообщили, что согласовали процедуру запрета на закупку у России энергоносителей. Это касается и приостановки «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.

Законопроект будет включать предоставление американскому президенту Джо Байдену права повышать тарифы на импорт российской и белорусской продукции, а при выполнении определённых условий восстановить «нормальные торговые отношения» с обеими странами.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за последние 40 лет в США инфляция связана с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что, несмотря на рост цен в стране, РФ «платит больше».

Экономика,Джозеф Байден,Конгресс США,
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