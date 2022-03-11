Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты последствия ухода Coca-Cola и PepsiCo из России

Лера Букина

Напитки компаний Coca-Cola и PepsiCo — одни из наиболее маржинальных товаров у ретейлеров. Из-за их ухода небольшие магазины, не имеющие лицензии на продажу алкоголя, станут нерентабельными. Об этом заявил гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, передает «Прайм».

«На них зарабатывали деньги. Для тех ритейлеров, у которых нет лицензии на алкоголь, вообще будет стоять вопрос – а имеет ли смысл работать дальше? Потому что без продажи этих высокомаржинальных товаров они просто становятся нерентабельными и их дальнейшая деятельность, возможно, не будет представлять такого же смысла», — подчеркнул Федяков.

Эксперт подчеркнул, что, прежде всего, с проблемами столкнутся небольшие сети, для которых продажи данных товаров формировали весомую часть прибыли.

«В сегменте вендинговых аппаратов подозреваю, что сейчас будет какое-то количество закрытий магазинов. …Если не брать кофейные аппараты, то все что касается вот этих стационарных холодильников с продукцией – это PepsiCo и Coca-Cola. Конечно, после того, как они уйдут и перестанут поставлять продукцию, многим компаниям этого сегмента, по большому счету, как мне кажется, нет смысла работать», — указал Федяков.

Эксперт отметил, что ближайшие конкуренты вышеуказанных напитков среди российских производителей безалкогольных напитков — «Черноголовка» или «Очаково».

Медведев передал привет «Макдоналдсу»

Ранее Coca-Cola сообщила, что приняла решение приостановить деятельность в России. После этого PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине начали вводить новые рестрикции против секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции Запада весьма серьезные. Однако он отметил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.

Экономика,Видео,Иван Федяков,Дмитрий Песков,McDonald's,Coca-Cola,
82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители