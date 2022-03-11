Раскрыты последствия ухода Coca-Cola и PepsiCo из России

Напитки компаний Coca-Cola и PepsiCo — одни из наиболее маржинальных товаров у ретейлеров. Из-за их ухода небольшие магазины, не имеющие лицензии на продажу алкоголя, станут нерентабельными. Об этом заявил гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, передает «Прайм».
«На них зарабатывали деньги. Для тех ритейлеров, у которых нет лицензии на алкоголь, вообще будет стоять вопрос – а имеет ли смысл работать дальше? Потому что без продажи этих высокомаржинальных товаров они просто становятся нерентабельными и их дальнейшая деятельность, возможно, не будет представлять такого же смысла», — подчеркнул Федяков.
Эксперт подчеркнул, что, прежде всего, с проблемами столкнутся небольшие сети, для которых продажи данных товаров формировали весомую часть прибыли.
«В сегменте вендинговых аппаратов подозреваю, что сейчас будет какое-то количество закрытий магазинов. …Если не брать кофейные аппараты, то все что касается вот этих стационарных холодильников с продукцией – это PepsiCo и Coca-Cola. Конечно, после того, как они уйдут и перестанут поставлять продукцию, многим компаниям этого сегмента, по большому счету, как мне кажется, нет смысла работать», — указал Федяков.
Эксперт отметил, что ближайшие конкуренты вышеуказанных напитков среди российских производителей безалкогольных напитков — «Черноголовка» или «Очаково».
Ранее Coca-Cola сообщила, что приняла решение приостановить деятельность в России. После этого PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.
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