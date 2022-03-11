Раскрыты последствия ухода Coca-Cola и PepsiCo из России

«В сегменте вендинговых аппаратов подозреваю, что сейчас будет какое-то количество закрытий магазинов. …Если не брать кофейные аппараты, то все что касается вот этих стационарных холодильников с продукцией – это PepsiCo и Coca-Cola. Конечно, после того, как они уйдут и перестанут поставлять продукцию, многим компаниям этого сегмента, по большому счету, как мне кажется, нет смысла работать», — указал Федяков.