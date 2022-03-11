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1 час назад

В США предсказали снижение индекса потребительских настроений

Лера Букина

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), по предварительной оценке, в марте упал до 61,4 пункта с 62,8 пункта в феврале. Об этом сообщают опрошенные порталом DailyFX аналитики, передает «Прайм».

В США предсказали снижение индекса потребительских настроений
Фото: ReutersReuters

Индекс показывает степень доверия домохозяйств к экономике США. Соответствующие данные опубликуют в пятницу, 11 марта, в 18.00 мск.

Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) должно опубликовать окончательную оценку инфляции в стране за февраль. Согласно прогнозам, в годовом выражении потребительские цены повысились на 5,1% после роста на 4,9% месяцем ранее.

Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) разместит данные о промышленном производстве в Британии. Согласно ожиданиям, в январе промпроизводство страны увеличилось на 0,1% в месячном выражении и на 1,9% — в годовом.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company должна опубликовать недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на три, до 519 агрегатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. Согласно данным Минтруда США, потребительские цены в стране в феврале повысились на 7,9%. Годовой показатель является максимумом с января 1982 года.

Экономика,Джозеф Байден,Минтруд России,
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