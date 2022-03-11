"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств - Минфина и так далее - о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о вероятности дефолта.