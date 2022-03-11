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11 марта

В России задумались о создании товарных запасов

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Кабмину могут рекомендовать разработать план мер по созданию товарных запасов. Подобные меры задумали в Госдуме — соответствующее положение фигурирует в проекте постановления думского комитета по контролю. Документ был подготовлен по итогам выступления главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, пишет ТАСС.

В России задумались о создании товарных запасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В проекте постановления объясняется, что речь идет о запасах, «необходимых для бесперебойного функционирования экономики». Кроме того, правительству могут рекомендовать подготовить и план по поддержке основных категорий потребителей, следует из документа.

В начале марта Минпромторг сообщил, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Идея объяснялась необходимостью минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

В министерстве поясняли, что конкретные товары и параметры торговые сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

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