«Коллапс за полтора года»: что будет с атомной энергетикой США без российского урана

Россия занимает треть мирового рынка обогащенного урана, альтернативных поставщиков больше попросту нет. Если Москва ответит ассиметрично на западные энергетические санкции, уже в ближайший год американские атомные реакторы начнут массово закрываться, считают эксперты. Приостановка выработки энергии на АЭС США рикошетом ударит по тарифам на электроэнергию. Именно по этой причине президент США Джо Байден пока не спешит включать урановое эмбарго в пакет антироссийских санкций.

Фото: ТАСС ТАСС

Урановые биржевые рекорды

Видео дня

Биржевые цены на уран выросли до максимума за последние 11 лет. Спотовая стоимость эталонного атомного сырья Ux U3O8 11 марта вплотную приблизилась к $60 за фунт ($59,75). Международные эксперты связывают негативную динамику с опасениями трейдеров касательно новых энергетических санкций США против России. Эмбарго на нефтепродукты Штаты уже ввели, однако с запретом на импорт обогащенного урана Вашингтон пока не спешит.

Американские энергетические компании еще в конце февраля обращались к президенту Джо Байдену с просьбой не включать данную меру в масштабный пакет антироссийских санкций. Однако "черную" работу за американские власти вполне может выполнить сам Кремль, если сочтет нужным ответить Западу ассиметрично на нефтяное эмбарго. Ведь Вашингтон сильно зависит от поставок российского обогащенного урана.

Байдену не позавидуешь

Рейтинги Байдена напрямую зависят от ценовой ситуации на внутреннем американском рынке. Уже в ноябре 2022 года в стране пройдут выборы в Палату представителей, где позиции демократов за последнее время претерпели существенный кризис. И запрет на импорт российского обогащенного урана мог бы сыграть с хозяином Белого дома злую шутку, подчеркнул президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

С одной стороны, Байден должен сейчас продемонстрировать избирателям всю решимость по отношению к России. С другой, урановое эмбарго приведет к еще большему взлету тарифов на электроэнергию для рядовых американцев, считает эксперт.

"Вся злоба рядовых американцев сосредоточена сейчас вовсе не на Путине. Цены на бензин и дизельного топлива в США рискуют подойти к $5 за галлон. Для Байдена это - внутриполитическая катастрофа. Если же Штаты прикроют еще и урановые поставки из России, к этой проблеме прибавится кратный рост тарифов на электроэнергию", - объяснил Анпилогов.

Сейчас в США 96 действующих атомных реакторов, но в стране полностью отсутствует собственное разделение изотопов.

"Почти половина мировых мощностей по разделению урана расположены в России. Для Москвы они избыточны, поэтому существенная часть ориентированы на Америку. Без Москвы атомная энергетика США сколлапсирует за один-полтора года. Работать без трех-четырех процентного обогащенного урана американские АЭС, в отличие от Канады, не смогут", - отметил аналитик.

В свою очередь, главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич в беседе с "Газетой.Ru" заявил о фактически монополистском статусе Росатома на американском рынке обогащенного урана.

"Достойных альтернатив в мире нет. Москва контролирует порядка 35% глобального рынка обогащенного урана. От атомного эмбарго Кремля пострадает большинство стран мира, где есть АЭС - в первую очередь, США", - резюмировал эксперт.

Могут пострадать и европейцы

В случае ассиметричного ответа России на западные энергетические санкции рискуют пострадать не только США, но и некоторые европейские страны. С проблемами может столкнуться даже Франция, для которой атомная генерация составляет 70% в энергетическом балансе страны, предположил Анпилогов. По его словам, Париж относительно самодостаточен в обогащении урана. Однако французы сильно зависят от импорта уранового сырья из африканских государств.

"В Мали и Нигере расположены богатейшие урановые руды, местные власти вполне справедливо хотят повысить ценник для Парижа. В Мали уже почти выгнали французов со своего рынка", - отметил эксперт.

Фактически сейчас у европейских атомщиков нет иного пути, кроме как искать помощи у крупнейших мировых поставщиков, уверен Анпилогов. Среди них - Россия, Казахстан и Узбекистан.

"Исчерпание европейских запасов руд и уход африканских поставщиков могут привести к ощутимым убыткам ведущих атомных компаний, включая Orana, повышению биржевых сырьевых цен. К тому же, в ЕС за последние месяцы тарифы на электроэнергию и так выросли в три-четыре раза", - посетовал аналитик.

Казахский рычаг Москвы

Марцинкевич предположил, что в случае приостановки поставок уранового сырья из России и Казахстана европейская атомная отрасль "встанет" из-за физической нехватки ресурсов. Нур-Султан заранее перестраховался на случай мирового дефицита сырья, создав в 2020 году Банк низкообогащенного урана.

"Правда, эту "подушку безопасности" пополняет в основном Россия", - добавил эксперт.

С ним согласился Анпилогов. По его словам, биржевой рост цен на уран в последнее время был связана в том числе с январскими протестами в Казахстане. Главная же проблема для покупателей атомного сырья состоит в том, что госкомпания "Казатомпром" фактически является совместным предприятием с Росатомом.

"Казахи сейчас добывают больше всех урана в мире. Вместе с Узбекистаном на них приходится порядка 50% глобальной добычи. Выпадение этих стран создало бы серьезный кризис на урановом рынке. Если западные санкции начнут бить по Росатому, госкорпорация вполне может задействовать казахский урановый рычаг", - предположил аналитик.

В свою очередь, Марцинкевич назвал подобный сценарий крайне маловероятным. По его мнению, урановый рынок - полная противоположность нефтяной и газовой торговле, где возможны политические закулисные игры.

"Атом - высокотехнологичный бизнес, там биржевые манипуляции почти невозможны. Заставить российскую корпорацию пойти на нарушение всех мыслимых контрактов будет крайне сложно", - заключил Марцинкевич.