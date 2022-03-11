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1 час назад

Евросоюз заявил о готовности усилить изоляцию России

Вероника Полынина

Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита лидеров стран ЕС в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евросоюз заявил о готовности усилить изоляцию России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы», - пообещала фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «новые, массивные санкции» будут приняты, если обстановка на Украине продолжит ухудшаться.

«Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты на столе», - сказал Макрон.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине по «демилитаризации и денацификации» страны.

Почему санкции не поставят Россию на колени?

В Минобороны сообщают, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Экономика,Эммануэль Макрон,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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