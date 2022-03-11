Евросоюз заявил о готовности усилить изоляцию России

Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита лидеров стран ЕС в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Эти санкции еще сильнее изолируют Россию от мировой экономической системы», - пообещала фон дер Ляйен.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «новые, массивные санкции» будут приняты, если обстановка на Украине продолжит ухудшаться.
«Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты на столе», - сказал Макрон.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине по «демилитаризации и денацификации» страны.
В Минобороны сообщают, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.