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26 минут назад

Дмитрий Чернышенко заявил о продолжении инвестиций в IT

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Дмитрий Чернышенко заявил о продолжении инвестиций в IT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главной темой заседания стала реализация в 2022 году национальной программы «Цифровая экономика» в условиях санкций. Также были рассмотрены и утверждены отчеты о ходе исполнения нацпрограммы в 2021 году — основные показатели достигнуты.

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«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы “Цифровая экономика” и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача — выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное программное обеспечение. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль! Правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки ИТ-компаний. Это и грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее. Все эти меры необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Яцеленко, Минцифры уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы и в установленный срок ведомство будет готово озвучить предложения по изменению федеральных проектов.

На заседании говорилось о переходе государственных информсистем на отечественный софт и обеспечении госорганов доступом к гособлаку. Минцифры активно работает над формированием новых цепочек поставок для стабилизации отрасли.

По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до конца марта представить результаты анализа и проработанные меры по минимизации рисков недостижения результатов национальной программы «Цифровая экономика», а также сформировать предложения по изменению паспортов федеральных проектов, входящих в ее состав.

Экономика,Дмитрий Чернышенко,
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