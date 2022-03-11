Дмитрий Чернышенко заявил о продолжении инвестиций в IT

«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы “Цифровая экономика” и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача — выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное программное обеспечение. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль! Правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки ИТ-компаний. Это и грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее. Все эти меры необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов», — сказал Дмитрий Чернышенко.