В Российском топливном союзе высказались о розничных ценах на бензин

«Оптовые цены снижаются из-за того, что объёмы на бирже стали достаточно большие. Второй момент — перестали закупать впрок и заняли выжидательную позицию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, в случае с розницей цены у независимых операторов снизились до цен нефтяных компаний — на Дальнем Востоке, в Сибири, в части Центрального района, то есть там, где у независимых цены были выше в розницу, они сравняли под цены нефтяных компаний.