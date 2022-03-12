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1 час назад

В Российском топливном союзе высказались о розничных ценах на бензин

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Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин прокомментировал ситуацию с розничными ценами на бензин.

В Российском топливном союзе высказались о розничных ценах на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оптовые цены снижаются из-за того, что объёмы на бирже стали достаточно большие. Второй момент — перестали закупать впрок и заняли выжидательную позицию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, в случае с розницей цены у независимых операторов снизились до цен нефтяных компаний — на Дальнем Востоке, в Сибири, в части Центрального района, то есть там, где у независимых цены были выше в розницу, они сравняли под цены нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться.

Экономика,Олег Ашихмин,
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