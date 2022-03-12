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1 час назад

Аналитик спрогнозировала ускорение инфляции на Западе

Lenta.ruLenta.ru

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с РИА Новости спрогнозировала ускорение инфляции на Западе.

Аналитик спрогнозировала ускорение инфляции на Западе
Фото: ReutersReuters

По ее словам, ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза, однако санкции могут стать серьезным фактором для дальнейшего ускорения роста цен в мире.

Аналитик подчеркнула, что усиление санкционного давления на Россию уже спровоцировало взлет цен на большинство сырьевых товаров. Она назвала санкции серьезным фактором для разгона мировой инфляции.

Сафина добавила, что проблема ускорения инфляции на Западе назревала в течение последнего года. По ее словам, это было вызвано продолжительным периодом мягкой монетарной политики в совокупности с масштабным навесом ликвидности на рынках. Кроме того, среди причин эксперт назвала сохраняющиеся проблемы в мобильности рабочей силы и нарушения цепочек поставок.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в стране может быть связана с санкциями против России.

«Как я и говорил с самого начала, разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну [президента России Владимира] Путина скажутся и на нас. Но американцы должны знать: последствия наших действий для Путина и его приближенных немного более деструктивны, чем те, с которыми сталкиваемся мы», — заявил Байден.

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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