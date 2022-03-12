Доходы бюджета Крыма в составе России выросли более чем в три раза

Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2021 года составили 79,2 млрд рублей, что более чем в три раза превышает показатели 2014 года. Такие данные привела ТАСС вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

Фото: ТАСС ТАСС

В марте 2021 года в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, общий бюджет республики составлял 9,6 млрд в пересчете на рубли, в 2014 году собственные доходы республиканского бюджета составляли 25 млрд рублей, в 2020 году - 61 млрд рублей.

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"Республика, начиная с 2014 года, динамично развивается. С каждым годом растут доходы крымского бюджета. За 2021 год собственные доходы бюджета составили 79,2 млрд рублей, что на 28,5% больше, чем в 2020 году. Плановые показатели перевыполнены на 7,7%", - сказала Кивико.

Вице-премьер уточнила, что в регионе реализуют 227 инвестпроектов, планируемый объем инвестиций - 210 млрд рублей. Предполагается создать более 11,18 тыс. постоянных рабочих мест.

"Мы уверены в том, что задачу президента России по привлечению в республику 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года выполним. Инвесторы активно идут в Крым, есть проекты в санаторно-курортной сфере, жилищном строительстве, сельском хозяйстве. В этом году планирует принять своих первых резидентов первый государственный индустриальный парк в Джанкое. Это позволит возродить промышленное производство в северной части Крыма, создать новые рабочие места, выпускать востребованную продукцию", - отметила Кивико.

Она также рассказала, что в республике несмотря на санкции в течение восьми лет развивается и экспорт.

"Да, он пока невелик, но есть интерес у зарубежных партнеров к крымской пшенице, травяному чаю, сладостям, мясной продукции. В Крым хотят ездить на отдых, оздоровление, поэтому есть спрос на туризм, значит, и это направление будет развиваться", - считает Кивико.

Рост ВРП и доходов населения

По предварительным данным властей, по итогам 2021 года рост ВРП Крыма составит 6,4% с объемом 542,1 млрд рублей.

"Это неплохие темпы. Можно отметить и рост на 8,4% темпов промышленного производства, что в 1,6 раза превышает показатели в среднем по России (по РФ - 5,3%)", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, меры поддержки предпринимателей в республике способствуют увеличению количества малых и средних предприятий.

"Зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории Республики Крым по состоянию на конец 2021 года стало на 31% больше, чем в 2020 году. В 2019 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан составляло 85 804, в 2020 году - 95 175, а в 2021 году - 124 783", - уточнила Кивико.

По ее словам, "изменения в базовых отраслях экономики республики обеспечили рост оплаты труда и снижения безработицы".

"К примеру, среднемесячная заработная плата за январь - ноябрь 2021 года увеличилась на 11,7% и составила 37 113 рублей. Реальные денежные доходы населения за девять месяцев 2021 года тоже возросли на 4,7%. По этому показателю республика занимает восьмое место среди субъектов РФ. Уровень безработицы вернулся на докризисный уровень. По сравнению с началом 2021 года показатели снизились на 0,8 процентных пункта до 5,7%", - добавила Кивико.

Воссоединение с Россией

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса.