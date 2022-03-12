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51 минуту назад

Вашингтон сделал исключения из санкций против РФ

Елена Прошина

В Министерстве финансов США заявили, что запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не касается разовых случаев вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную лицензию, выпущенную ведомством.

Вашингтон сделал исключения из санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, все бытовые и разовые транзакции, необходимые для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в американских долларах, из США частному лицу, находящемуся в РФ; или американскому лицу, находящемуся в РФ, разрешены.

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Ранее президент США Джо Байден ввел запрет на вывоз в Россию наличных долларов из Соединенных Штатов в связи с эскалацией ситуации на Украине.

Банк России в свою очередь решил ввести временный порядок операций с наличной валютой. Он вступил в силу 9 марта и будет работать до 9 сентября 2022 года.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — сообщил Центральный Банк.

Отмечается, что данные о средневзвешенном курсе доллара и рубля станут основой для рыночного курса на день выдачи.

Экономика,Джозеф Байден,Банк России,Казначейство США,
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