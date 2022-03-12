В Азербайджане заявили о готовности увеличить поставки газа

«Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу», - подчеркнул он.