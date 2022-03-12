В Азербайджане заявили о готовности увеличить поставки газа

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что Баку в состоянии увеличить поставки газа в соседние страны, но отправка газа в Европу потребует согласований и тщательного планирования. Об этом пишет РИА «Новости».
«В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование», - рассказал министр.
Пярвиз Шахбазов полагает, что у Азербайджана достаточно голубого топлива для поставок в европейские государства.
«Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что предложения греческого премьер-министра Кириакоса Мицотаксиса способствовали значительному снижению цены газа на европейском рынке.
В своем плане, состоящем из шести пунктов, он подробно рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для борьбы со спекулянтами.