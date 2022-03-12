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44 минуты назад

В Азербайджане заявили о готовности увеличить поставки газа

Елена Прошина

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что Баку в состоянии увеличить поставки газа в соседние страны, но отправка газа в Европу потребует согласований и тщательного планирования. Об этом пишет РИА «Новости».

В Азербайджане заявили о готовности увеличить поставки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование», - рассказал министр.

Пярвиз Шахбазов полагает, что у Азербайджана достаточно голубого топлива для поставок в европейские государства.

«Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что предложения греческого премьер-министра Кириакоса Мицотаксиса способствовали значительному снижению цены газа на европейском рынке.

В своем плане, состоящем из шести пунктов, он подробно рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для борьбы со спекулянтами.

Экономика,
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