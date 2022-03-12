Британия успела закупить российские товары до введения санкций

По информации Управления национальной статистики, на данные которого ссылается издание, за январь Великобритания заплатила около одного миллиарда фунтов стерлингов (173,4 миллиарда рублей) за уголь, кокс, нефть и газ, на три миллиона фунтов стерлингов (520 миллионов рублей) были закуплены корма для животных, химикаты — на 24,9 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей), а сталь и другие металлы — примерно на 33,1 миллиона фунтов стерлингов (5,7 миллиарда рублей).