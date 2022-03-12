Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций, потратив сумму около 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 450 миллиардов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Британия успела закупить российские товары до введения санкций
Фото: ShutterstockShutterstock

По информации Управления национальной статистики, на данные которого ссылается издание, за январь Великобритания заплатила около одного миллиарда фунтов стерлингов (173,4 миллиарда рублей) за уголь, кокс, нефть и газ, на три миллиона фунтов стерлингов (520 миллионов рублей) были закуплены корма для животных, химикаты — на 24,9 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей), а сталь и другие металлы — примерно на 33,1 миллиона фунтов стерлингов (5,7 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы за поддержку специальной операции России на Украине. Новые санкции запретят им ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в королевстве, и вести там бизнес.

Экономика,Госдума,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители