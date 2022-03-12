В Минпромторге потребовали снизить цены на металл

«Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям.