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56 минут назад

РБК: в Минпромторге потребовали снизить цены на металл

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Снизить цены на металл потребовал замглавы Минпромторга Виктор Евнухов от представителей бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с промышленниками.

В Минпромторге потребовали снизить цены на металл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям.

Об этом пишет РБК со ссылкой на видеозапись встречи.

Ранее глава одной из крупнейших металлургических компаний РФ «Норникель» Владимир Потанин заявил, что на встрече с представителями правительства обсуждался вопрос фиксации цен на некоторые виды металла. Цены на металл начали расти после санкций со стороны Запада из-за спецоперации России на Украине. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.

Владимир Потанин,Норникель,Минпромторг,
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