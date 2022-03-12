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1 час назад

В МИД Венесуэлы сообщили, что страна готова восстанавливать сотрудничество с США по нефти

ТАССТАСС

Венесуэла готова к сотрудничеству с США в сфере торговли нефтью при условии уважения ими суверенитета и правительства республики. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu заявил в субботу глава МИД карибского государства Феликс Пласенсиа.

Венесуэла согласилась сотрудничать с США по нефти
Фото: ReutersReuters

"Надеюсь, они будут уважать суверенитет и легитимность моего правительства. Президент [Николас] Мадуро - единственный и законный глава правительства Венесуэлы. Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их это уважать", - сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.

США пытаются найти замену российской нефти

Пласенсиа подчеркнул, что Каракас никогда не выгонял американские нефтяные компании из Венесуэлы.

"Мы никогда не просили их покинуть страну, они сами приняли такое решение. К сожалению, они приняли односторонние принудительные меры против Венесуэлы. Надеюсь, эти меры будут отменены, а у нас будут уважительные отношения", - добавил он.

По словам дипломата, сейчас Венесуэла ежедневно добывает 1 млн баррелей нефти. К концу года власти рассчитывают удвоить этот объем совместно с "надежными партнерами из России, Китая и Ирана".

Экономика,
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