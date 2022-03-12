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1 час назад

Потанин прокомментировал санкции Запада против валютных резервов России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК прокомментировал санкции, которые ввели западные страны против России. Он заявил, что многие из принятых ограничений стали для него неожиданностью.

Потанин прокомментировал санкции Запада против валютных резервов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потанин назвал неожиданными санкции Запада против валютных резервов Центрального банка (ЦБ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он предположил, что Россия не рассматривала их в качестве очевидных.

«Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет, "западные партнеры" наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Это такой ангажированный с их стороны шаг», — заявил глава «Норникеля».

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Бизнесмен добавил, что мало кто ожидал масштабный исход зарубежных компаний с российского рынка. Он подчеркнул, что многие из организаций приняли такое решение не из-за санкций, а «в добровольном порядке».

«Я думаю, что такого массового исхода компаний никто не ожидал, и поэтому на это приходится реагировать более спонтанно», — заключил Потанин.

Ранее Потанин высказался о национализации иностранных компаний. Он заявил, что не сильно возражает против этой идеи, однако не поддерживает их конфискацию и экспроприацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Экономика,Владимир Потанин,Владимир Путин,Банк России,Норникель,Фонд национального благосостояния,ЕС,
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