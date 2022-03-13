Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
38 минут назад

США расширили список  запрещенных к ввозу в Россию товаров

Илья Родин

Минторг США на своем официальном сайте опубликовал расширенный список предметов роскоши, которые с 16 марта 2022 года запретят импортировать в РФ. В него вошли электромобили, шелк, дорогие духи, одежда и обувь модных брендов. Об этом пишет РБК.

США расширили список запрещенных к ввозу в Россию товаров
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что в перечень люксовых товаров вошли около 600 разнообразных товарных позиций. В том числе, качественный алкоголь (виски, бурбон, текила, ром), табачные изделия (сигары), драгоценные камни, ювелирные изделия.

Кроме того, будет запрещено ввозить судовые двигатели, электромобили, мотоциклы, снегоходы. В список вошли даже концертные рояли, саквояжи и дамские сумки.

Вашингтон сделал исключения из санкций против РФ

Президент США Джо Байден рассказал ранее, что Америка вводит запрет на поставки в РФ предметов роскоши. Он отметил, что Вашингтон продолжит преследование «коррумпированных российских миллиардеров», сообщает РИА «Новости».

«Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», - заявил Байден.

Позднее в Белом доме пояснили, что запрет касается элитного алкоголя, высокой моды, роскошных автомобилей.

Экономика,Джозеф Байден,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители