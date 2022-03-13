США расширили список  запрещенных к ввозу в Россию товаров

Минторг США на своем официальном сайте опубликовал расширенный список предметов роскоши, которые с 16 марта 2022 года запретят импортировать в РФ. В него вошли электромобили, шелк, дорогие духи, одежда и обувь модных брендов. Об этом пишет РБК.

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Издание отмечает, что в перечень люксовых товаров вошли около 600 разнообразных товарных позиций. В том числе, качественный алкоголь (виски, бурбон, текила, ром), табачные изделия (сигары), драгоценные камни, ювелирные изделия.

Кроме того, будет запрещено ввозить судовые двигатели, электромобили, мотоциклы, снегоходы. В список вошли даже концертные рояли, саквояжи и дамские сумки.

Президент США Джо Байден рассказал ранее, что Америка вводит запрет на поставки в РФ предметов роскоши. Он отметил, что Вашингтон продолжит преследование «коррумпированных российских миллиардеров», сообщает РИА «Новости».

«Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», - заявил Байден.