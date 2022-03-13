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28 минут назад

В МВФ оценили вероятность мирового финансового кризиса

Майк Габриелян

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации вокруг Украины. Однако последствия затронут ряд стран, а мировой ВВП снизится. Георгиеву цитирует ТАСС.

В МВФ оценили вероятность мирового финансового кризиса
Фото: EPAEPA

«Я могу сказать, что мы наблюдаем на данный момент. Мы снижаем прогнозы роста мирового ВВП в 2022 году», - сказала она.

По ее словам, суровые последствия ждут те страны, которые не смогли достаточно восстановиться после сложностей, вызванных пандемией.

Также глава МВФ отметила, что украинский кризис может вызвать голод в Африке, рост цен на энергоносители, удобрения и металлы. Кроме того, ускорится инфляция в США и развивающихся странах, например, Мексике и Бразилии.

В Фонде также «особенно озабочены возможным воздействием кризиса на страны Центральной Азии, Закавказья и Молдавию», которые имеют тесные торговые отношения с Россией и Украиной.

Ранее аналитики подсчитали, что в текущем году инфляция в России может увеличиться до 20%, а ВВП упасть на 8%.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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