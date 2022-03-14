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1 час назад

В Швейцарии нашли возможную замену российскому газу

Елена Прошина

Отказ от российских энергоносителей обойдется гражданам Швейцарии в три тысячи франков ежегодно (примерно 375 тысяч рублей), а страна потеряет 4% ВВП. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Sonntagszeitung.

В Швейцарии нашли возможную замену российскому газу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы спровоцировать промышленную рецессию.

Абрахамсен отметил, что в данный момент экономика Швейцарии восстанавливается после спада из-за распространения COVID-19, этот рост поможет стране смягчить последствия отказа от поставок энергоносителей из России. Эксперт уверен, что поэтапный отказ Швейцарии от российских ресурсов выполним, однако для этого властям страны придется использовать собственные топливные резервы, что неизбежно приведет к росту цен.

Как отмечается в статье, заменой российскому газу могут быть дровяное отопление и тепловые насосы. Согласно опубликованным расчетам, федеральному правительству Швейцарии даже при частичном отказе от российского газа придется потратить около трех миллиардов франков (около 375 миллиардов рублей).

Специалист по инвестициям банка Mirabaud Джон Плассард в интервью Le Matin Dimanche заявил, что гражданам Швейцарии также стоит готовиться к росту цен на еду. Он выразил уверенность, что в этом году молочные продукты, масла и хлебобулочные изделия подорожают на 10-15%.

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Экономика,
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