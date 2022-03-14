Российские власти опровергли сообщения о дефиците сахара

По словам заместителя главы Минпромторга России Виктора Евтухова, в настоящее время в нашей стране не наблюдается дефицита сахара. Однако имелись перебои с поставками.
«А с чего должен быть дефицит продукции? Вот нам говорят - в случае возникновения дефицита сахара, что делать? А мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене», - цитирует Евтухова «Интерфакс».
Он добавил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания и не исключил, что «придется ими воспользоваться».
Кстати, как пишет «Экономика сегодня», ранее в РФ ввели ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что известный экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский предсказал 20-процентное падение экономики России.