Российские власти опровергли сообщения о дефиците сахара

«А с чего должен быть дефицит продукции? Вот нам говорят - в случае возникновения дефицита сахара, что делать? А мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене», - цитирует Евтухова «Интерфакс».